В Санкт-Петербурге изъяли 25 кг наркотиков с судна из Бельгии

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Полицейские обнаружили на крупнотоннажном судне в Санкт-Петербурге более 25 килограмм кокаина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, судно прибыло из Бельгии.

"Согласно материалам, предоставленным бельгийскими коллегами, наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, наркотики были обнаружены в кабине одного из перевозимых автомобилей. Тип вещества впоследствии установили специалисты.

Ранее в пресс-службе столичного Главного управления МВД рассказали о задержании приезжей женщины. У нее изъяли почти 130 граммов героина. Вещество было расфасовано в 19 свертков.

