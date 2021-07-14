Еще одно дело о поддельных справках о медотводе от вакцинации возбудили в столице

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Сотрудники столичной полиции возбудили еще одно уголовное дело о поддельных справках о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19, говорится в сообщении на сайте "МВД-Медиа".

Как уточняется, полицейские обнаружили в Сети объявления о возможности купить документы о медотводе от вакцинации против COVID-19. В ходе оперативного эксперимента был оформлен заказ.

"После этого на встречу с полицейскими, состоявшуюся на Пролетарском проспекте, пришел мужчина, который передал именную справку о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией и наличии антител. Ее стоимость составила 2,4 тысячи рублей", – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

В настоящее время устанавливаются организаторы и участники преступления.

Ранее полиция Москвы задержала трех мужчин за изготовление и продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19. В зависимости от времени изготовления поддельные документы стоили от 4 до 5 тысяч рублей.

У мошенников нашли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.