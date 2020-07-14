Полиция инициировала дело в отношении сына Криштиану Роналду

14:41
Фото: соцсети
Полиция Мадейры начала расследование в отношении 10-летнего сына футболиста Криштиану Роналду из-за предполагаемой езды за рулем гидроцикла. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Тетя ребенка опубликовала в своем Instagram видео, на котором видно, что мальчик сам управляет опасным транспортным средством. Ролик впоследствии был удален, но до этого его распространили у себя сам спортсмен и его мать Долорес.
Согласно португальским законам, управлять гидроциклом разрешено при наличии лицензии, получить которую могут только совершеннолетние. Штраф за нелегальную езду установлен на отметке до 2600 евро для физических лиц.
По предварительным данным, ролик с сыном Роналду был снят в минувшую субботу. Семья форварда "Ювентуса" отдыхала на юге Мадейры.
Родившийся на Мадейре Криштиану Роналду регулярно посещает родину. Именно здесь футболист находился на карантине в период пандемии коронавируса.
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