Роналду рассказал о состоянии матери, перенесшей инсульт

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Футболист итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о состоянии своей матери. Об этом спортсмен написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Во вторник, 3 марта, мать Роналду – Долорес Авейру – перенесла инсульт. Женщина была доставлена в больницу на остров Мадейра. Сообщалось, что медики провели ей операцию.

"В настоящий момент она находится в стабильном состоянии и восстанавливается в больнице. Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую команду, ухаживающую за ней", – написал Роналду.

Кроме того, футболист поблагодарил людей по всему миру за слова поддержки.

"Спасибо за все ваши сообщения в поддержку мамы", – добавил спортсмен.

Ранее Роналду забил гол в 10-м матче подряд в чемпионате Италии. Португалец отправил очередной мяч в ворота "Вероны".