Роналду улетел в Португалию из-за инсульта матери

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Игрок итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду вылетел к матери на остров Мадейра, которая 3 марта перенесла инсульт. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что в настоящий момент 65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру находится в больнице под наблюдением врачей.

В среду, 4 марта, "Ювентус" проведет ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с "Миланом". В первом матче команды сыграли вничью – 1:1.

В феврале Криштиану Роналду сумел забить гол в десятом матче подряд. Достижение было установлено в матчах чемпионата Италии. Португалец забил очередной гол в ворота "Вероны".

3 февраля португальский форвард итальянского клуба вышел на третье место в истории по числу голов. Португалец обошел в списке немецкого футболиста Герда Мюллера.