Дежурные силы ПВО ликвидировали 66 украинских дронов над регионами России минувшей ночью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО минувшей ночью ликвидировали 66 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что 30 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, 10 – над территорией Белгородской, 8 дронов ликвидированы в небе над Ставропольским краем, 6 – над Крымом, 1 – над Самарской областью и 11 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что вечером 13 июня в небе над регионом было уничтожено несколько украинских БПЛА. Никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, ВСУ попытались атаковать дронами промышленное предприятие в Самарской области. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений нет. На месте работают оперативные службы.