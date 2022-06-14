ФСБ задержала жительницу Москвы по подозрению в госизмене

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

Следователи требуют арестовать россиянку Е. С. Завалишину.

"Она подозревается по статье 275 УК РФ ("Государственная измена")", – заявили в суде, подчеркнув, что документы пока не рассмотрены.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Юрия Абрамова, обвиняемого в государственной измене.

Решение было вынесено 2 марта. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно". Абрамову грозит до 20 лет лишения свободы.

