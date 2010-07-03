СК возбудил дело о продажах незарегистрированного лекарства от рака

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Следователи возбудили уголовное дело по факту продажи незарегистрированных в России лекарств через интернет, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, сообщники продавали в интернете лекарства, в частности, препарат от фармкомпании Merck Sharp & Dohme Ltd (Великобритания), которые предназначены для лечения онкологических заболеваний.

Препарат стоимостью 107,4 тысячи рублей привозил нанятый предпринимателями курьер. Мужчину задержали 25 апреля в Алексеевском районе во время проверочной закупки.

В СК полагают, что препарат, будучи незарегистрированным в РФ, может негативно сказаться на здоровье.

Ранее сообщалось, что специалисты Росздравнадзора пресекли нелегальную продажу препаратов с плацентой человека на выставке индустрии красоты в Москве. Проверка была проведена в апреле на выставке для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса "Интершарм" в столичном комплексе "Крокус-Экспо".

Эксперты провели контрольную закупку наружных кремов, сывороток и препаратов, в состав которых входит плацента человека. Как выяснилось, они были "ввезены на территорию РФ нелегально".