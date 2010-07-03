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17:03

Препараты с плацентой человека нелегально продавали на выставке в Москве

происшествия медицина безопасность

17:03

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Фото: depositphotos/kubais

Специалисты Росздравнадзора пресекли нелегальную продажу препаратов с плацентой человека на выставке индустрии красоты в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в ведомстве, 19 апреля его сотрудники вместе с полицией провели проверку на выставке для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса "Интершарм" в столичном комплексе "Крокус-Экспо". Эксперты провели контрольную закупку наружных кремов, сывороток и препаратов, в состав которых входит плацента человека. Как выяснилось, они были "ввезены на территорию РФ нелегально", отметили в Росздравнадзоре.

По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено против двух продавцов нелегальной продукции – граждан Южной Кореи. Их обвиняют по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Помимо этого, специалисты Росздравнадзора пресекли нелегальные пластические операции, которые проводились на "Интершарме" в антисанитарных условиях. Нарушители применяли просроченные препараты и незарегистрированные медизделия, добавили в ведомстве.

В частности, сотрудники компании "МедУспех" делали пациентке подтяжку лица, используя незарегистрированные мезонити и лекарства с истекшим сроком годности. Лицензии на оказание подобных услуг у псевдоспециалистов не было, подчеркнули в пресс-службе Росздравнадзора. Решается вопрос о привлечении сотрудников "МедУспеха" к административной ответственности.

происшествия медицина безопасность

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