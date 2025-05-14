СК: девочки, чьи тела нашли в Саратове в гараже, погибли от удара по голове

Фото: телегам-канал "Следком 64"

Тупой удар по голове стал причиной смерти девочек в возрасте 3 и 7 лет, тела которых были найдены вместе с мертвой матерью в одном из гаражей в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В настоящее время следователи с учетом собранных доказательств, в том числе обнаружения тел в закрытом изнутри гараже, проверяют причастность к совершению преступления матери погибших. Сотрудники регионального СК уже изъяли мобильные телефоны, которые переданы для исследования.

Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе компьютерно-техническая, посмертная психолого-психиатрическая, генетическая, трасологическая и другие. Следователи продолжают проводить мероприятия, которые позволят определить все обстоятельства случившегося.

О найденных телах детей и их матери в салоне машины, которая стояла в одном из гаражей Саратова, стало известно накануне. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее были найдены тела финалистки конкурса красоты Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева, которые находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка в гаражном массиве в Улан-Удэ.

30-летняя женщина и 26-летний мужчина пропали 11 апреля 2024 года. Вечером они вместе уехали в неизвестном направлении, а позднее в полицию поступили заявления об их пропаже. В разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их вещи, а также был обнаружен автомобиль Буиновой.

