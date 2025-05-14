В Перми арестовали школьника, зарезавшего бабушку с дядей

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Подростка из Перми, который подозревается в убийстве бабушки и дяди ножом, арестован до 12 июля, заявил региональный СК РФ в своем телеграм-канале.

По данным следствия, трагедия произошла 12 мая. 16-летний подросток набросился с кухонным ножом на бабушку, а после зарезал дядю. Пострадавшие погибли на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний во время конфликта несколько раз ударил свою мачеху ножом. Она скончалась на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.