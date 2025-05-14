14 мая, 14:50Происшествия
В Перми арестовали школьника, зарезавшего бабушку с дядей
Фото: sledcom.ru
Подростка из Перми, который подозревается в убийстве бабушки и дяди ножом, арестован до 12 июля, заявил региональный СК РФ в своем телеграм-канале.
По данным следствия, трагедия произошла 12 мая. 16-летний подросток набросился с кухонным ножом на бабушку, а после зарезал дядю. Пострадавшие погибли на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний во время конфликта несколько раз ударил свою мачеху ножом. Она скончалась на месте.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Следствие рассматривает дело о смертельном ударе ножом в семейной ссоре