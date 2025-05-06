Экспертиза подтвердила обнаружение тела финалистки "Миссис Бурятии"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Сэсэг

Тела, найденные в Улан-Удэ в марте, принадлежат финалистке конкурса красоты Сэсэг Буиновой и Стасу Норбоеву. Это подтвердила молекулярная геномная экспертиза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что в марте этого года в гаражном массиве в поселке Аэропорт были найдены тела мужчины и женщины. Они находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка. В МВД тогда сообщили, что это могут быть тела пропавших год назад Буиновой и Норбоева. Родственники сразу опознали потерпевших, а экспертиза подтвердила эти выводы.

30-летняя женщина и 26-летний мужчина пропали 11 апреля прошлого года. Вечером они вместе уехали в неизвестном направлении, а позднее в полицию поступили заявления об их пропаже. В разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их вещи, а также был обнаружен автомобиль Буиновой. Специалисты осмотрели видеозаписи с сотни видеокамер наблюдения. Перед тем как обнаружить тела в гараже, сотрудники обыскали около 500 гаражных комплексов.

Ранее полиция в Приморье нашла семилетнюю девочку, которая потерялась в лесу и находилась там всю ночь. По словам матери, ребенок ушел из дома и не вернулся. На поиски девочки выдвинулись правоохранительные органы Фокино и Большого Камня, а вместе с ними сотрудники ведомств и 300 волонтеров. Школьница рассказала, что во время прогулки заметила собаку и пошла за ней в лес, после чего потерялась и была вынуждена там переночевать.