Тела двух детей и их матери найдены в гараже в Саратове

Фото: телегам-канал "Следком 64"

Тела двух девочек в возрасте 3 и 7 лет, а также их мертвую мать нашли в салоне машины, которая находилась в одном из гаражей ГСК "Жигули" в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и не обнаружили на телах детей признаков насильственной смерти. Также сотрудники СК изъяли необходимые предметы и назначили судебные экспертизы.

Сейчас правоохранители продолжают проводить следственные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося, а также собирать доказательства.

Ранее тела двух мужчин без видимых телесных травм были обнаружены в складском помещении, расположенном в Краснодарском проезде на юго-востоке Москвы. Также был обнаружен третий человек, которого госпитализировали в одну из столичных больниц с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, мужчины проводили ремонтные работы в складском помещении. Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту.