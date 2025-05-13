13 мая, 17:07Происшествия
Тела двух детей и их матери найдены в гараже в Саратове
Фото: телегам-канал "Следком 64"
Тела двух девочек в возрасте 3 и 7 лет, а также их мертвую мать нашли в салоне машины, которая находилась в одном из гаражей ГСК "Жигули" в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и не обнаружили на телах детей признаков насильственной смерти. Также сотрудники СК изъяли необходимые предметы и назначили судебные экспертизы.
Сейчас правоохранители продолжают проводить следственные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося, а также собирать доказательства.
Ранее тела двух мужчин без видимых телесных травм были обнаружены в складском помещении, расположенном в Краснодарском проезде на юго-востоке Москвы. Также был обнаружен третий человек, которого госпитализировали в одну из столичных больниц с признаками отравления угарным газом.
По предварительным данным, мужчины проводили ремонтные работы в складском помещении. Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту.