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06 мая, 17:56

Происшествия

Тела двух мужчин обнаружены в складском помещении на юго-востоке Москвы

Фото: 123RF/olegdoroshin

Тела двух мужчин без видимых телесных травм обнаружены в складском помещении, расположенном в Краснодарском проезде на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

В ведомстве отметили, что также был обнаружен третий мужчина, которого госпитализировали в одну из столичных больниц с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, мужчины проводили ремонтные работы в складском помещении.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту.

"В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад. По данным столичного СК, тело таксиста с 42 ножевыми ранениями нашли в автомобиле ВАЗ-21099 на Институтской улице в Москве 8 августа 2013 года.

Мужчина решил сознаться в преступлении из-за угрызения совести. Также он детально описал обстоятельства убийства, говорится в сообщении.

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