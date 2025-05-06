Тела двух мужчин обнаружены в складском помещении на юго-востоке Москвы

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Тела двух мужчин без видимых телесных травм обнаружены в складском помещении, расположенном в Краснодарском проезде на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

В ведомстве отметили, что также был обнаружен третий мужчина, которого госпитализировали в одну из столичных больниц с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, мужчины проводили ремонтные работы в складском помещении.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту.

"В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад. По данным столичного СК, тело таксиста с 42 ножевыми ранениями нашли в автомобиле ВАЗ-21099 на Институтской улице в Москве 8 августа 2013 года.

Мужчина решил сознаться в преступлении из-за угрызения совести. Также он детально описал обстоятельства убийства, говорится в сообщении.