Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на Варшавском шоссе ограничено из-за наезда автомобиля на препятствие. Об этом столичный Дептранс предупреждает автомобилистов в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, съезд на дублер в сторону области оказался перекрыт.

"На Варшавском шоссе в районе дома №128 водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве водитель такси наехал на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на Комсомольском проспекте в районе дома №30. Две пострадавшие женщины были госпитализированы.

До этого в Лефортовском тоннеле легковой автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие.



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