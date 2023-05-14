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Движение на Варшавском шоссе ограничено из-за наезда автомобиля на препятствие
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение на Варшавском шоссе ограничено из-за наезда автомобиля на препятствие. Об этом столичный Дептранс предупреждает автомобилистов в своем официальном телеграм-канале.
Как уточнили в ведомстве, съезд на дублер в сторону области оказался перекрыт.
"На Варшавском шоссе в районе дома №128 водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Москве водитель такси наехал на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на Комсомольском проспекте в районе дома №30. Две пострадавшие женщины были госпитализированы.
До этого в Лефортовском тоннеле легковой автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие.
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