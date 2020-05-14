СК проводит проверку после пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет (СК) организовал проверку после пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

По данным следствия, в результате возгорания в жилом доме один человек погиб, еще несколько пострадали. Сейчас устанавливается точное число пострадавших.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, они проведут комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Пожар случился 14 мая по адресу Фрунзенская набережная, дом 32. Горели балконы на 5-м, 6-м и 7-м этажах в жилом здании старой постройки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

