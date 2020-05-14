"Что-то падало вниз на машины". Очевидец – о пожаре в доме на Фрунзенской набережной

Пожар в доме на Фрунзенской набережной потушен

Очевидец Максим рассказал о пожаре, который произошел в жилом доме на Фрунзенской набережной.

Он отметил, что прибыл на место событий после того, как увидел пожар, проезжая мимо по набережной.

"Ехал по набережной, увидел дым в районе 32-го дома, свернул во двор. Из окон на 5-м этаже что-то падало вниз, на машины прямо", – сказал Максим.

Он добавил, что сразу после того, как он приехал на место происшествия, туда прибыли пожарные и начали заниматься тушением.

"С 5-го по 8-й этаж был сильный дым, буквально через минуту, как я приехал, приехали сотрудники МЧС. Они развернули все свои силы и начали активно тушить пожар. Сразу за ними приехали сотрудники полиции, скорой помощи, Мосгаза и репортеры", – отметил Максим.

Он рассказал, что рядом с местом возгорания находились как эвакуированные из подъезда, этажи которого были охвачены пожаром, так и другие жильцы дома. Максим сообщил, что пожарные сразу выдали всем медицинские маски.

"В основном это были жильцы дома и жильцы соседних домов. Сотрудники МЧС раздали всем медицинские маски, поскольку был сильный дым и пахло гарью. Полиция отвела всех на безопасное расстояние", – поделился очевидец.

Он подчеркнул, что пожар потушили достаточно быстро. Кроме того, на месте событий, по словам очевидца, не наблюдалось паники. Очевидец отметил, что представители экстренных служб четко и оперативно выполнили свою работу.

"Мы подъехали в 13:15, пожар уже был, и тушили его в течение 30–35 минут. Паники никакой не было, люди стояли в домашней одежде во дворе. Плюс выбежали жильцы из соседних подъездов, которых пожар не задел. Все службы подъехали вовремя, и, с моей точки зрения как очевидца, было сработано очень четко", – рассказал Максим.

Пожар произошел в доме 32 на Фрунзенской набережной.

Недавно стало известно, что пожар удалось потушить. Возгорание ликвидировали на балконах. Сообщается, что один человек погиб в результате происшествия. Его тело нашли в одной из квартир.