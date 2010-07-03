Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Южном Тушине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возгорание произошло в 17-этажном жилом доме в столичном районе Южное Тушино, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Загорелась квартира на четвертом этаже дома № 17 по улице Василия Петушкова. В ходе тушения огня пожарные спасли женщину.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. К настоящему моменту пожар потушен. Эвакуация из подъезда не проводилась.

12 мая в ТиНАО сгорели четыре автомобиля. Пожар произошел в одном из дворов по Нововатутинскому переулку.