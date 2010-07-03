Пассажиров вернувшегося Boeing 737 отправят в Милан другим рейсом

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UTair предоставит новый самолет для пассажиров вернувшегося в аэропорт Внуково лайнера. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Борт, который должен был доставить людей в Милан, 14 мая вернулся из-за проблем с шасси. Пока пассажиры ждут новый самолет, им предоставят еду и напитки.

Технические проблемы у Boeing 737-800 возникли после взлета. Командир решил прекратить полет и некоторое время вырабатывал топливо над аэродромом. В это время в самолете находились 109 пассажиров.

