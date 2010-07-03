Самолет Utair рейсом в Милан вернулся во Внуково

Фото: flightradar.com

Самолет авиакомпании Utair вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за неубранного шасси. Посадка прошла благополучно. Никто из 109 пассажиров не пострадал.

Boeing 737 следовал из Москвы в Милан, однако из-за технической проблемы командир принял решение прекратить полет.

Для безопасной посадки самолет кружил над столичным аэропортом, вырабатывая топливо. Всего на борту находились 109 пассажиров.