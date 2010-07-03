Самолет авиакомпании Utair возвращается во Внуково

Фото: flightradar.com

Самолет авиакомпании Utair возвращается в столичный аэропорт Внуково. Речь идет о Boeing 737 рейсом из Москвы в Милан.

По предварительным данным, борт принял такое решение из-за неубранного шасси. Сейчас воздушное судно кружит над аэропортом, вырабатывая топливо.