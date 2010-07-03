Изъятую у музыканта Манагадзе скрипку отправили на экспертизу

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Таможня аэропорта Домодедово направила на экспертизу скрипку, изъятую у музыканта Николая Манагадзе, когда тот хотел вылететь из Москвы в Оман. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что скрипку Манагадзе передали на таможенную экспертизу 12 мая. Как пояснили на таможне, в аэропорту музыкант пошел через "зеленый" коридор, но при досмотре в его ручной клади обнаружили скрипку, которая может обладать культурной ценностью.

"Разрешительные документы, необходимые физическим лицам для вывоза культурных ценностей с территории России, гражданином предоставлены не были", − сказано в сообщении пресс-службы. Сотрудники Домодедовской таможни также отметили, что на инструменте отсутствовал этикет, или наклейка с данными о создателе и дате производства скрипки.

Стоимость музыкального инструмента и возможное наличие у него статуса культурной ценности планируют установить в ходе экспертизы. Кроме того, сотрудники таможни проверяют информацию о ввозе скрипки в Россию.

Ранее СМИ сообщили, что на таможне в Домодедове у музыканта Николая Манагадзе изъяли скрипку, на которую у него не оказалось необходимых документов. Исполнитель и его жена провели в аэропорту девять часов. По словам супруги музыканта, скрипка принадлежит швейцарскому фонду и по договору аренды ее нельзя передавать третьим лицам.

Скандал со скрипкой прокомментировали в Минкультуры РФ. Глава ведомства Владимир Мединский отметил, что при въезде в Россию Манагадзе задекларировал инструмент и прошел через "красный" коридор, затем ему нужно было сделать две простые операции: оформить экспертизу и получить разрешение на ввоз в территориальном управлении Минкультуры по ЦФО. Последнее условие музыкант не выполнил, что и вызвало проблемы на таможне, пояснил министр.