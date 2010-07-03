Скандал со скрипкой. Мединский объяснил, как нужно проходить таможню

В Минкульте прокомментировали скандал со скрипкой музыканта Манагадзе

В министерстве культуры прокомментировали скандал со скрипкой, изъятой у музыканта Николая Манагадзе, передает телеканал Москва 24. У артиста не оказалось документа, подтверждающего, что она не относится к культурному наследию РФ.

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, как артисту можно было избежать проблем. Он подчеркнул, что есть два пункта, которые необходимо было соблюсти.

"Когда он въезжал в Россию, он задекларировал инструмент, прошел через Красный коридор, согласно установленным законам. Дальше как гражданину России ему по закону о ввозе/вывозе по Таможенному кодексу нужно было сделать две очень простые операции. Во-первых, необходимо было при ввозе оформить экспертизу, что он и сделал, а затем зайти или отправить кого-то в территориальное управление Минкультуры по ЦФО и получить там разрешение на ввоз. Этого не было сделано музыкантом, поэтому, когда он выезжал в Оман, естественно, инструмент был без всяких необходимых документов, и музыканту устроили скандал. Хотя надо было всего-навсего соблюсти несложную законную процедуру", – подчеркнул министр.

Генеральный директор компании по перевозке предметов искусства Илья Вольф, в свою очередь, считает, что корень проблемы – в некорректном российском законодательстве. Там, по его словам, с одной стороны, прописано, что физические лица могут временно ввозить на территорию РФ культурные ценности при соответствующем подтверждении этого статуса. С другой стороны, в этом же законе говорится, что это должны делать не резиденты страны, но про граждан РФ ничего не говорится, заключил он.

Ранее стало известно, что сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у Манагадзе скрипку XVIII века. Таможенники заявили, что скрипка как культурный объект старше 50 лет представляет собой культурную ценность.

Отмечается, что были заполнены акт отбора проб и образцов товаров, а также решение об экспертизе и акт досмотра. По условиям договора Манагадзе не имеет права передавать скрипку другим лицам, однако на таможне это проигнорировали.

По словам артиста, таможенникам не понравился контракт об аренде инструмента, который он заключил со швейцарским фондом. Он также отметил, что допрос в аэропорту продолжался около семи часов.

11 мая музыкант выступил в Московской консерватории, затем приехал в аэропорт, чтобы улететь в Дубай, где тоже планировал принять участие в концерте. По словам Манагадзе, он привез инструмент в Россию три дня назад. Тогда сотрудники таможни отказались оформить временный ввоз, объяснив тем, что по закону это необходимо только иностранным гражданам.