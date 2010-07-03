Манагадзе рассказал об изъятии скрипки XVIII века в Домодедове

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века.

По словам Манагадзе, таможенникам не понравился контракт об аренде инструмента, который он заключил с швейцарским фондом.

"Они сочли, что этот документ не является подлинным и попросили другие. Таковых у меня, естественно, нет, потому что скрипка не моя", – сказал музыкант телеканалу Москва 24.

Он также отметил, что допрос в аэропорту продолжался около семи часов. При этом "ничего конкретного сказано не было". "Скрипку конфисковали без вопросов. Сказали, пишите объяснительную", – добавил Манагадзе.

Фото: скриншот телеканала Москва 24

11 мая музыкант выступил в Московской консерватории, затем приехал в аэропорт, чтобы улететь в Дубай, где тоже планировал принять участие в концерте.

Однако в Домодедове инструмент у него изъяли. Таможенники заявили, что скрипка как культурный объект старше 50 лет представляет собой культурную ценность.

Отмечается, что был заполнен акт отбора проб и образцов товаров, а также решение о экспертизе и акт досмотра. По условиям договора Манагадзе не имеет права передавать скрипку другим лицам, однако на таможне это проигнорировали.

По словам Манагадзе, он привез инструмент в Россию три дня назад. Тогда сотрудники таможни отказались оформить временный ввоз, объяснив тем, что по закону это необходимо только иностранным гражданам.

28 марта в аэропорту Шереметьево пресекли попытку ввоза в страну более двух тысяч незадекларированных зубных имплантов из Кореи.