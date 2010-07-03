Манагадзе рассказал об изъятии скрипки XVIII века в Домодедове

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века.
По словам Манагадзе, таможенникам не понравился контракт об аренде инструмента, который он заключил с швейцарским фондом.
"Они сочли, что этот документ не является подлинным и попросили другие. Таковых у меня, естественно, нет, потому что скрипка не моя", – сказал музыкант телеканалу Москва 24.
Он также отметил, что допрос в аэропорту продолжался около семи часов. При этом "ничего конкретного сказано не было". "Скрипку конфисковали без вопросов. Сказали, пишите объяснительную", – добавил Манагадзе.
Фото: скриншот телеканала Москва 24
11 мая музыкант выступил в Московской консерватории, затем приехал в аэропорт, чтобы улететь в Дубай, где тоже планировал принять участие в концерте.
Однако в Домодедове инструмент у него изъяли. Таможенники заявили, что скрипка как культурный объект старше 50 лет представляет собой культурную ценность.
Отмечается, что был заполнен акт отбора проб и образцов товаров, а также решение о экспертизе и акт досмотра. По условиям договора Манагадзе не имеет права передавать скрипку другим лицам, однако на таможне это проигнорировали.
По словам Манагадзе, он привез инструмент в Россию три дня назад. Тогда сотрудники таможни отказались оформить временный ввоз, объяснив тем, что по закону это необходимо только иностранным гражданам.
28 марта в аэропорту Шереметьево пресекли попытку ввоза в страну более двух тысяч незадекларированных зубных имплантов из Кореи.
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