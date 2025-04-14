Полиция ищет людей, которые отравили двух детей в Бурятии

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В Мухоршибирском районе Бурятии полиция начала поиски людей, которые отравили двух детей жвачкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

"В Мухоршибирский отдел полиции поступило сообщение, что после угощения неизвестными детей двое ребят почувствовали себя плохо. Данную информацию родителям сообщили 8-летние дети... Сейчас дети направлены в медицинское учреждение для забора анализов и обследования", – передает слова ведомства РИА Новости.

В главке подчеркнули, что начались оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура завела проверку. Сейчас образцы отправили на экспертизу, чтобы выяснить, что было в составе.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался отравить своего знакомого пирожком со ртутью. Свой поступок он объяснил ревностью.

Инцидент произошел 11 февраля. Потерпевший, выслушав извинения злоумышленника, простил его.

Мужчину арестовали. Максимальный срок, который ему грозит по статье о покушении на убийство, – 11 лет и 3 месяца.