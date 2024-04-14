Два украинских беспилотника уничтожены в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена российскими бойцами около 23:00 по московскому времени.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали трактор и КамАЗ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате произошедшего пострадал мужчина.

До этого стало известно, что количество жертв обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны украинских войск выросло до 8 человек, среди них два ребенка.