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Два украинских беспилотника уничтожены в Курской области
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена российскими бойцами около 23:00 по московскому времени.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали трактор и КамАЗ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате произошедшего пострадал мужчина.
До этого стало известно, что количество жертв обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны украинских войск выросло до 8 человек, среди них два ребенка.
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