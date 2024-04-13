ВС РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) примерно в 9 часов по московскому времени пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на объекты РФ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны страны.

ВСУ пыталась атаковать при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, однако дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат в небе над Белгородской областью.

Ранее стало известно, что 10 сотрудников МЧС РФ пострадали в результате атаки беспилотника в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике.

Все произошло 12 апреля, когда из-за сброса снаряда на дом тот загорелся. Для ликвидации возгорания к нему прибыли пожарные. В этот момент БПЛА атаковали спасателей.