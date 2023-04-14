Прокуратура контролирует установление обстоятельства пожара на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в квартире на севере Москвы, где погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Работу правоохранительных органов <...> координирует первый заместитель Савеловского межрайонного прокурора Хамутовский. <...> Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Проверку по факту ЧП организовал столичный главк Следственного комитета. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания бытового электроприбора на кухне.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская", – сообщается на сайте управления.

Как сообщает телеканал "360", в квартире загорелись холодильник, мебель и личные вещи жильцов. Площадь пожара достигала 4 квадратных метров.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:55. Огонь охватил квартиру на девятом этаже 12-этажного здания. Пожарным удалось спасти трех человек.

О пожаре стало известно ранее в пятницу. Он произошел в квартире дома 22 на 2-й Квесисской улице.



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