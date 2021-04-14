В Москве возбудили дело после продажи в кафе антисептика вместо воды

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В Москве возбудили уголовное дело после продажи в кафе антисептика вместо воды. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки <...> возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, посетительнице кофейни на Манежной площади продали антисептик под видом минеральной воды. Девушка сделала глоток, после чего почувствовала себя плохо. Ее доставили в больницу, где диагностировали отравление.

Ранее директор комбината питания получил представление от прокуратуры после инцидента с отмыванием котлет в столовой школы № 59 в Кирове. В Сети появились кадры, на которых одна из сотрудниц пищеблока мыла котлеты. В подписи к ролику было указано, что котлеты не доели учащиеся первой смены и их решили подать школьникам, которые учатся во вторую смену.