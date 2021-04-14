В Москве возбудили дело после продажи в кафе антисептика вместо воды

19:42
Фото: depositphotos/Hyrman
В Москве возбудили уголовное дело после продажи в кафе антисептика вместо воды. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
"По материалам прокурорской проверки <...> возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, посетительнице кофейни на Манежной площади продали антисептик под видом минеральной воды. Девушка сделала глоток, после чего почувствовала себя плохо. Ее доставили в больницу, где диагностировали отравление.
Ранее директор комбината питания получил представление от прокуратуры после инцидента с отмыванием котлет в столовой школы № 59 в Кирове. В Сети появились кадры, на которых одна из сотрудниц пищеблока мыла котлеты. В подписи к ролику было указано, что котлеты не доели учащиеся первой смены и их решили подать школьникам, которые учатся во вторую смену.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: