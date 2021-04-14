Названа предварительная причина ДТП с автобусом в центре Москвы

10:21
На Марксистской улице автобус с пассажирами влетел в столб освещения
Предварительной причиной ДТП с автобусом в центре Москвы стал инфаркт у водителя, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
После аварии госпитализированы водитель автобуса и шесть пассажиров – всего семь человек. У водителя автобуса диагностировали ушибы головы и ног. Всем пострадавшим удалось избежать серьезных травм, добавили в Дептрансе.
Инцидент произошел утром 14 апреля на Марксистской улице. С маршрута сошел автобус № 901. По информации департамента транспорта, причиной происшествия стало резкое недомогание водителя, однако перед рейсом он прошел осмотр, жалоб выявлено не было. Также была проведена проверка транспортного средства.
По факту происшествия прокуратура организовала проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации предрейсовых осмотров водителей.
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