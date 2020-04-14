Более 100 нарушителей самоизоляции выявили за сутки в Подмосковье

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В Московской области за сутки было выявлено более 100 фактов нарушения режима самоизоляции. В отношении нарушителей были составлены протоколы, сообщили в пресс-службе регионального главка Госадмтехнадзора.

"Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области и представители органов внутренних дел проводят совместные рейды по соблюдению режима повышенной готовности в части самоизоляции граждан и организации работы юридических лиц в новых условиях. В ходе рейдов, проведенных на юго-востоке региона, сотрудники надзорных органов составили более 100 протоколов по фактам нарушения правил самоизоляции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители были остановлены в общественных местах, куда прибыли без веских причин. Все они будут оштрафованы.

В частности, протоколы были составлены и в отношении юридических лиц, которые осуществляли деятельность вопреки требованиям о ее приостановке.

Ранее стало известно, что Черемушкинский суд Москвы оштрафовал мужчину, проживающего с больным коронавирусом, за выход в магазин. Нарушителя карантина оштрафовали на 15 тысяч рублей.