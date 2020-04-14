Двое столичных предпринимателей пойдут под суд за торговлю в период самоизоляции

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Москве завели административные дела в отношении двоих индивидуальных предпринимателей, которые занимались торговлей в период режима самоизоляции.

"Вменена в вину обоим реализация товаров, не включенных в перечень товаров первой необходимости, утвержденный указом мэра от 5 марта 2020 года", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой. Рассмотрение дел назначено на 12 мая.

Ранее сообщалось, что порядка 100 торговых точек оштрафовали в Москве. На них наложили взыскание в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, связанных с коронавирусом. Всего предприятия могут получить штраф на общую сумму 12,5 миллиона рублей.