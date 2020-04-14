Детский омбудсмен в Краснодарском крае проверит ролики с кричащими детьми в боксах

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Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева проверит информацию в отношении принудительной госпитализации детей, сообщает "Газета.ру".

Ранее в социальных сетях появились ролики, на которых медики скорой помощи укладывают плачущих детей в изолированные боксы. Пользователи были возмущены таким обращением с детьми.

Ковалева рассказала, что она получила запросы по поводу инцидента. Она отказалась комментировать произошедшее, однако подтвердила, что информация будет проверена.

"Необходимые запросы по этой ситуации уже сделаны, но я, пока не будет получен ответ, комментировать не буду. Ролики имеют разное происхождение, а домыслы сейчас совершенно ни к чему. Я слежу за развитием событий, безусловно", – рассказала Ковалева.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал подготовку регионов к ухудшению ситуации с коронавирусом. Он назвал разгильдяйством исполнение санитарно-эпидемиологических норм в ряде субъектов РФ.

Ранее стало известно, что московские врачи поделились опытом с коллегами из регионов по поводу борьбы с коронавирусом. Так, 4 апреля главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко провели вебинар, на котором рассказали об опыте подготовки стационара к приему зараженных COVID-19.

2774 человека зарегистрировали за последние сутки как инфицированных коронавирусом. Всего на территории России заразилось 21102 человека. 1694 человека выздоровели и были выписаны из больниц.