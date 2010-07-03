В полиции опровергли сообщения об избиении в супермаркете

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В полиции опровергли информацию об избиении охранниками "Пятерочки" покупателя на юго-востоке Москвы.

Эту информацию уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сегодня подобных инцидентов зафиксировано не было. Информации о каких-либо конфликтах в Текстильщиках не поступало", – сказал агентству дежурный офицер.

Ранее сообщалось, что охранники этого продуктового магазина на Волжском бульваре избили покупателя, между ними произошел конфликт.