Взрывчатые вещества изъяли у пенсионера в Москве

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Более килограмма взрывчатых веществ обнаружено в квартире у столичного пенсионера.

Как сообщает "Интерфакс", возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел на улице Фестивальная 12 апреля.

В ходе обыска у мужчины 1947 года рождения изъяли порох и пороховые смеси.

11 апреля сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обнаружили склад оружия и боеприпасов в квартире на юге столицы.