Соцзащита просит ограничить в родительских правах мать "девочки-маугли"

Соцзащита просит суд ограничить в родительских правах Ирину Гаращенко, державшую свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире, сообщает Агентство "Москва".
Исковое заявление в суд подал отдел социальной защиты населения района Левобережный.
Накануне столичная прокуратура подала иск о лишении Гаращенко родительских прав. Процессуальное решение по обоим искам примут в течение пяти дней.
Ребенка обнаружили в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе. У девочки выявили признаки истощения, она не имела социальных навыков.
Сейчас девочка находится в одной из городских больниц. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Савеловский суд санкционировал арест Гаращенко до 10 мая. Сотрудники полиции и соцзащиты также стали фигурантами уголовного дела. Выяснилось, что они не принимали никаких мер по проверке условий проживания девочки.
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