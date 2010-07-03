Соцзащита просит ограничить в родительских правах мать "девочки-маугли"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Соцзащита просит суд ограничить в родительских правах Ирину Гаращенко, державшую свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире, сообщает Агентство "Москва".

Исковое заявление в суд подал отдел социальной защиты населения района Левобережный.

Накануне столичная прокуратура подала иск о лишении Гаращенко родительских прав. Процессуальное решение по обоим искам примут в течение пяти дней.

Ребенка обнаружили в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе. У девочки выявили признаки истощения, она не имела социальных навыков.

Сейчас девочка находится в одной из городских больниц. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Савеловский суд санкционировал арест Гаращенко до 10 мая. Сотрудники полиции и соцзащиты также стали фигурантами уголовного дела. Выяснилось, что они не принимали никаких мер по проверке условий проживания девочки.