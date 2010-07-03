Омбудсмен рассказала о возможной дальнейшей судьбе "девочки-маугли"

Родственники 5-летней девочки, обнаруженной в квартире на Ленинградском шоссе, пока не найдены. Ребенок остается в больнице, где с ней работает психолог, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
Она напомнила, что прокуратура выступила с исковым заявлением в суд о лишении родительских прав матери девочки. После этого органы опеки смогут найти ребенку замещающую семью или иную форму устройства в зависимости от решения суда.
"Сейчас наша забота в том, чтобы рядом были лучшие специалисты, чтобы ей скорее помогли восстановиться. Пока она в больнице", – отметила уполномоченный.
Кузнецова отметила, что в больнице девочка "стала более открытой". "Уже сейчас знаю, что она сказала слово "тапочки", больше пока ничего не произносила", – добавила детский омбудсмен.
Девочку обнаружили 10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе. Полицейским совместно со спасателями пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в жилище. Выяснилось, что малышка находилась в антисанитарных условиях, не умеет разговаривать, и у нее полностью отсутствуют социальные навыки.
На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожный покров.
Мать девочки арестовали в рамках расследования уголовного дела по статье "Покушение на убийство". На допросе она рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена оставлять ее в одиночестве.
Сотрудники полиции и соцзащиты также стали фигурантами уголовного дела. Выяснилось, что они не принимали никаких мер по проверке условий проживания девочки.
Опека попросила суд лишить родительских прав мать "девочки-маугли"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.