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19:06

Омбудсмен рассказала о возможной дальнейшей судьбе "девочки-маугли"

происшествия

19:06

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Фото: deti.gov.ru

Родственники 5-летней девочки, обнаруженной в квартире на Ленинградском шоссе, пока не найдены. Ребенок остается в больнице, где с ней работает психолог, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Она напомнила, что прокуратура выступила с исковым заявлением в суд о лишении родительских прав матери девочки. После этого органы опеки смогут найти ребенку замещающую семью или иную форму устройства в зависимости от решения суда.

"Сейчас наша забота в том, чтобы рядом были лучшие специалисты, чтобы ей скорее помогли восстановиться. Пока она в больнице", – отметила уполномоченный.

Кузнецова отметила, что в больнице девочка "стала более открытой". "Уже сейчас знаю, что она сказала слово "тапочки", больше пока ничего не произносила", – добавила детский омбудсмен.

Девочку обнаружили 10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе. Полицейским совместно со спасателями пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в жилище. Выяснилось, что малышка находилась в антисанитарных условиях, не умеет разговаривать, и у нее полностью отсутствуют социальные навыки.

На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожный покров.

Мать девочки арестовали в рамках расследования уголовного дела по статье "Покушение на убийство". На допросе она рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена оставлять ее в одиночестве.

Сотрудники полиции и соцзащиты также стали фигурантами уголовного дела. Выяснилось, что они не принимали никаких мер по проверке условий проживания девочки.

Опека попросила суд лишить родительских прав мать "девочки-маугли"

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