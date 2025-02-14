Основатель iSpring Усков счел, что его дело связано с судами по застройке лугов

Фото: vk.com/Юрий Усков

Основатель IT-компании iSpring Юрий Усков, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, заявил, что уголовное дело против него связано с судами по застройке рекреационных территорий в Йошкар-Оле. Свое мнение предприниматель высказал во время встречи с журналистами.

"Почему это случилось? У нас есть ситуация застройки рекреационных территорий в нашем городе. Я один из главных публичных оппонентов в этом вопросе <...> На этой неделе должны были состояться суды, и, видимо, было решено меня, как самого главного оппонента, в этой ситуации закрыть", – приводит его слова РИА Новости.

Как утверждает Усков, он приобрел участок в Марий-Эл на абсолютно честных конкурсных условиях, заключив договор аренды с правом выплаты. По словам бизнесмена, государству были выплачены все деньги, положенные по договору. Предприниматель выразил надежду, что общественный резонанс, вызванный его делом, поможет решить проблему и "отстоять парки и рощи".

О задержании Ускова рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, бизнесмена обвинили в попытке заработать на покупке участка земли в 2013 году.

Суд Йошкар-Олы избрал основателю IT-компании iSpring запрет определенных действий, отказав в домашнем аресте по делу о мошенничестве с земельными участками. Глава администрации Оршанского района Марий-Эл, который был задержан по тому же делу, был освобожден.