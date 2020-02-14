Более 20 квартир нашли у замначальника ГИБДД по Воронежской области

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У замначальника управления ГИБДД хотят изъять 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Исковое заявление к нему предъявил прокурор области. Уточняется, что в отношении этого имущества не представлены доказательства его приобретения на законные доходы. Это значит, что оно подлежит обращению в доход РФ.

Как отмечает прокуратура, согласно материалам контроля за расходами, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости. Их стоимость – свыше 63 миллионов рублей. В ведомстве добавили, что доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.

Кроме того, он участвовал в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери. Речь идет в том числе о подписании договоров по приобретению недвижимости.

В ноябре 2019 года столичный суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества и денег семьи и окружения бывшего начальника отдела в управлении "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Он обвиняется в получении взяток на десятки миллионов рублей. По оглашенному постановлению, стоимость активов (квартир, машин, участков земли, часов, наличных) составляет более 6 миллиардов рублей.

Родители Черкалина рассказал, что их сын обосновал хранение в их квартире более 50 миллионов долларов служебной необходимостью. Мать полковника подчеркнула, что не знала, какое именно имущество оставил сын. По ее словам, она не возражала, так как они "одна семья". Представитель прокуратуры уточнил, что при обыске в квартире родителей полковника было изъято 50 миллионов долларов, 1 миллион евро и 15 миллионов рублей.