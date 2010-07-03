Суд изъял имущество фигуранта дела Захарченко на 380 миллионов рублей

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У фигуранта уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко Дмитрия Сенина изъяли в доход государства имущество на 380 миллионов рублей. Иск Генпрокуратуры удовлетворил Гагаринский суд, сообщает Агентство "Москва".

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, взысканию подлежат 28 объектов недвижимости, в том числе жилые дома, земельные участки, квартиры и машиноместа в Москве и области, а также пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких.

В Генпрокуратуре считают, что это имущество было получено незаконным путем. Сам Сенин скрывается от правосудия и объявлен в розыск.

Ранее Генпрокуратура аналогичным путем обратила в доход государства активы Захарченко, который ждет приговора по первым трем эпизодам.

Полковнику инкриминируется ряд коррупционных преступлений, в том числе получение взятки от ресторатора Меди Дусса. Именно в этом эпизоде посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Сенин.