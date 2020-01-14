Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в продаже новорожденного ребенка

Фото: СК РФ по Кабардино- Балкарской Республике

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы по подозрению в продаже собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

"По версии следствия, жительница города Нарткала 1968 года рождения 9 декабря 2010 года подарила своего новорожденного ребенка ранее знакомой супружеской паре", – сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

В правоохранительных органах сообщили, что женщина также решилась на подлог документов о рождении ребенка. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, а также изучают условия проживания других четырех детей подозреваемой.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Максимальное наказание за это правонарушение составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что следователи займутся выяснением обстоятельств происшествия в поезде Симферополь – Москва. Камеры, расположенные в составе, зафиксировали, как мать выкинула из поезда свою десятимесячную дочь.

