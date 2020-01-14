Покупателя телефона купюрой "банка приколов" поймали в Подмосковье

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Полиция в Подмосковье задержала мужчину, который расплатился за мобильный телефон купюрой "банка приколов".

Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по Московской области, инцидент произошел в городе Протвино. Злоумышленник приобрел в торговой точке телефон за семь тысяч рублей, подложив пятитысячную купюру "банка приколов".

Предприниматель заметил обман при подсчете выручки и обратился в полицию. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ноябре сообщалось, что покупатель в салоне связи в столице расплатился билетами "банка приколов" за смартфон iPhone.