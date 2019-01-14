Мэр Гданьска умер после покушения на концерте

Фото: ТАСС/Michal Fludra

Мэр польского Гданьска Павел Адамович скончался в больнице, не оправившись от ножевых ранений, полученных на благотворительном концерте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

После продолжительной реанимации пострадавшего отправили в больницу, врачи которой сразу же приступили к операции. Однако несмотря на усилия медиков, им не удалось спасти Адамовича.

Накануне по всей Польше прошла ежегодная акция "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которой люди собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Мероприятие завершилось концертом.

Во время выступления самого Адамовича на сцену ворвался 27-летний Стефан В. и дважды ранил политика ножом в сердце.