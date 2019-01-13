Мэр Гданьска госпитализирован после нападения неизвестного

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В Польше во время благотворительного мероприятия неизвестные ранили мэра Гданьска Павла Адамовича. Удар был нанесен ножом, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание "Онет".

На концерте собирались средства на помощь медицинским учреждениям. Сейчас место происшествия оцеплено полицией, устанавливается личность нападавших. Известно, что политик госпитализирован, иной информации о его состоянии пока нет.