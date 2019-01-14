Житель пострадавшего дома в Шахтах рассказал подробности взрыва

Житель дома, пострадавшего от взрыва газа в городе Шахты, рассказал порталу Москва 24 о ситуации с проверками и поделился подробностями произошедшего.

По его словам, последний раз проверки газа проходили в доме несколько лет назад. "Не помню, если честно, года два или четыре, когда мы устанавливали счетчик", – прокомментировал Юрий Юрьевич, житель квартиры на первом этаже дома №16 на улице Хабарова.

Он также поделился подробностями произошедшего. "В 6:14 произошел взрыв, проснулись от него. Далее гул и хлопок, со стороны лифтовой шахты шла волна, дверь в квартиру от нее распахнулась. Межкомнатные двери тоже", – рассказал жилец.

По его словам, экстренные службы приехали довольно быстро. "Первые на месте минут через 10 были", – уточнил он.

При этом он не смог подтвердить версию о запахе газа перед взрывом, о котором ранее рассказывали журналистам некоторые очевидцы. "Дело в том, что я живу на первом этаже, у нас есть подвал, в котором канализацию частенько прорывает. Сами понимаете, запахи канализации и газа похожи, я на первом этаже при всем желании не смог бы уловить газ с девятого", – рассказал житель.

Также он не подтвердил сообщения о плохом отоплении в доме, по причине которого жители грелись газом (об этом очевидцы ранее рассказали журналистам). "У нас нормально было, терпимо. Но мы на первом живем, а это произошло на восьмом или девятом, там ветрено было. Возможно, и грелись, если плохо утеплились", – прокомментировал житель.

Ранним утром в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв. По сообщениям СМИ, обрушились восьмой и девятый этажи, по предварительным данным, погиб один человек. 140 человек были эвакуированы из поврежденного дома, но под завалами могут оставаться еще три человека. Всего пострадало восемь человек.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты, дом полностью отключен от электричества, всего последствия происшествия ликвидируют около 230 человек и 65 единиц техники. Мэр города Шахты Андрей Ковалев сообщил, что решение о подключении здания к коммуникациям будет принято после того, как специалисты дадут заключение о безопасном нахождении всех людей в доме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Основная версия произошедшего – взрыв бытового газа.

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