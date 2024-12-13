Стоматолог по ошибке удалил женщине 16 зубов в Хабаровске

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В Хабаровском крае 55-летней женщине удалили 16 зубов без показаний. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. По данным ведомства, женщина обратилась в одну из местных стоматологических клиник. По требованию лечащего врача ей удалили 16 зубов и поставили протезы, которые не учитывают ее физиологической особенности. В результате у пациентки появились осложнения и возникли сильные боли.

Женщина не раз обращалась в стоматологическую клинику для устранения проблем, однако дискомфорт лишь усиливался. В связи с этим она была вынуждена пойти в другое медучреждение, где ей заявили, что зубы можно было не удалять в таком количестве, а протезирование не соответствовало показаниям.

В результате прокуратура Хабаровского района удовлетворила иск женщины о компенсации вреда, который был нанесен ей в связи с некачественным оказанием медицинских услуг. Суд постановил взыскать с клиники 1,1 миллиона рублей.

Ранее врач терапевтического отделения Краснотурьинской городской больницы будет осужден в связи с гибелью пациента с кардиостимулятором.

По версии следствия, в мае прошлого года мужчина пришел на прием к онкологу. Лечащий врач не провел осмотр и не изучил медкарту больного, где было указано на наличие у него имплантированного электрокардиостимулятора, что является противопоказанием для проведения МРТ.

Таким образом, выбрав неверный метод диагностики заболевания, врач выдал мужчине направление на МРТ. В результате в июне прошлого года пациент прошел процедуру, из-за чего его сердечный ритм был нарушен и на следующий день он умер в больнице. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

