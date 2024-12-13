Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

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Боец самообороны погиб в ночь на 13 декабря в результате атаки украинского БПЛА в Теребренском сельском поселении Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем телеграм-канале.

"Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах", – сказал он.

Ранее этой ночью Гладков сообщил, что мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Мужчина получил множественные осколочные ранения головы и рук, его транспортировали в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Добровольческий отряд "Барс-Белгород" начал создаваться в начале сентября. Задачами формирования стали защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

