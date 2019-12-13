Школьница в Воркуте заперла вора в квартире и ушла на занятия

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В Воркуте юной девочке удалось задержать вора. Об этом сообщает "Газета.ру".

Преступника в дом впустила сама школьница. Он представился другом ее матери, сказав, что хочет сделать ей "сюрприз". Восьмилетняя девочка закрыла мужчину в квартире и ушла на занятия в музыкальную школу, однако догадалась позвонить маме и сообщить о неожиданном госте.

Женщина моментально заявила об этом в полицию, после чего правоохранители на месте задержали подозреваемого в краже. В момент прибытия сотрудников мужчина складывал технику в пакет.

Предполагаемую сумму ущерба оценили в 37 тысяч рублей. 26-летний вор мог вынести из квартиры ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые украшения и коллекцию юбилейных монет. Отмечается, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь же против него вновь открыли дело.

Ранее подозреваемого в серии краж удалось задержать в Подмосковье. Мужчина предпочитал выносить из квартир антиквариат.