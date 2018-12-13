Ростуризм оценили вероятность нахождения россиян среди пострадавших в Турции

Российских туристов, вероятней всего, нет среди пострадавших при столкновении поездов в Турции. Такое мнение высказали представители Ростуризма, передает Агентство "Москва".

Утром 13 декабря поезд, следовавший из Анкары в Конью, столкнулся с локомотивом. В пресс-службе Ростуризма подчеркнули, что турецкая столица считается не самым туристическим местом, поэтому в составах, скорей всего, не было граждан РФ.

Отмечается, что сведений о пострадавших соотечественниках не поступали и в ситуационно-кризисный центр МИД России.

В результате ЧП с рельсов сошли два вагона. По последним данным, жертвами трагедии стали семь человек, еще 46 пострадали. До этого сообщалось о четырех погибших и 43 раненных.