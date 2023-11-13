Американские военные погибли при авиаударе по базе США в Сирии – CМИ

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Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Mayadeen.

База США на месторождении нефти Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии ранее подверглась ракетному обстрелу.

"Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе Конико на востоке Сирии", – указано в сообщении телеканала.

Подробности происшествия не приводятся.

Ранее стало известно, что войска США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. В Пентагоне считают, что эти группировки ответственны за нанесение ударов по базам США в Сирии и Ираке.

До этого вооруженный беспилотный летательный аппарат атаковал иракскую авиабазу Аль-Харир, где находятся американские и международные силы. Тогда повреждения получила инфраструктура базы.